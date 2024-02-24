Kademeli emeklilikte yeni gelişme! 1999-2008 arası sigortalılar için dikkat çeken sözler
9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlarların bazıları 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak. EYT kapsamına giremeyenler ‘kademeli emeklilik’ beklerken açıklamalar da peş peşe geldi. MHP’li vekil İsmail Akgül Meclis’te kademeli emeklilik talebini sesli olarak dile getirirlen, Cemal Enginyurt ise, ‘kademeli emeklilik gelmez’ dedi. Staj ve çıraklıkta ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ tartışmalarına dikkat çeken bir yanıt verdi.
Geçtiğimiz gün Meclis’te kademeli emeklilik sesleri yükseldi. O sesin sahibi ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül oldu. Akgül, TBMM gündem dışı söz alarak toplumun genelini ilgilendiren ve olumlu bir etki yaratacak düzenlemeler olduğunu belirtti, bu konularda atılacak adımların vatandaşları sevindireceğini ifade etti. Taleplerin, sosyal güvenlikten kamu personeline, esnaflardan öğrencilere kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sağlayabileceğine vurgu yaptı.
Akgül, “Emeklilik sisteminin kademeli olarak düzenlenmesi, kamu personelinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, taşeron işçilerimize kadro tahsisi, bağ-kurlu vatandaşlarımızın prim gün sayısının 7200’e düşürülerek esnafımıza destek olunması, infaz ve korumu memurlarımız ile sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi, FETÖ döneminde memurlarımıza verilen disiplin ceza affı gerçekleştirilmesi ve emekli maaşlarımızın yeniden güncellenmesi tüm vatandaşlarımızı sevindirecek talepler arasındadır” dedi.
Bir açıklamada Now TV’de İlker Karagöz'ün konuğu olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, ‘Kademeli emeklilik gelmez, getirmezler. Çünkü o gücü, o tepkiyi görmedi hala. Biz bu insanların hakkı için siyaset mi yapmış oluyoruz” dedi.
Staj ve çıraklık düzenlemesi için de konuştu. CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuyu neden çözmediği konusunda yaşanan tartışmalara da Enginyurt şöyle cevap verdi: