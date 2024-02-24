Kademeli emeklilikte yeni gelişme! 1999-2008 arası sigortalılar için dikkat çeken sözler

Geçtiğimiz gün Meclis’te kademeli emeklilik sesleri yükseldi. O sesin sahibi ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül oldu. Akgül, TBMM gündem dışı söz alarak toplumun genelini ilgilendiren ve olumlu bir etki yaratacak düzenlemeler olduğunu belirtti, bu konularda atılacak adımların vatandaşları sevindireceğini ifade etti. Taleplerin, sosyal güvenlikten kamu personeline, esnaflardan öğrencilere kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sağlayabileceğine vurgu yaptı.