Kademeli emeklilikte formül ortaya çıktı! 300 bin kişi emekli olabilecek

AYNI GÜN İÇİNDE BİLE 17 YIL ATTI

“En acısını söyleyeyim, 8 Eylül günü sabah vardiyasında işe başlayan bir arkadaşımız şu an erkekse 43, kadınsa 38 yaşında 5500-6000 aralığında bir primle emekliliğe hak kazanıyor” diyen Uğurlu, “Başka bir arkadaşımıza ‘Akşam vardiyasında işe başla’ derseniz, 17 yıl sonra 60 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor. 1 gün içinde aynı anda işe başlayan insanların arasında bile 17.00’den sonra SGK’ya giriş yapılamadığı için, 9 Eylül’e kaldığı için… Bunun karşılığı 17-20 yıl olmamalı” diyerek duruma tepki gösterdi.