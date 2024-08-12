Kademeli emeklilikte formül ortaya çıktı! 300 bin kişi emekli olabilecek
Kademeli emeklilik bekleyen 4,5 milyona yakın kişi için yeni bir öneri geldi. Emeklilikte reform yapılacağının kulislerde konuşulması ile heyecanlanan milyonlar için en olası formül de ortaya çıktı. EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu ‘yumuşak geçiş’ önerisi sunarken, kademeli emekliliğin gelmesi ile yılda sadece 300-350 bin kişinin emekli olabileceğini dile getirdi.
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuştu. 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamamıştı.
Ancak son günlerde emeklilik sisteminde reform seslerinin yükselmesi ile 1999-2008 arası sigorta girişi olup kademeli emeklilik bekleyenlerden dikkat çeken bir öneri geldi.
17 YIL DAHA GEÇ EMEKLİ OLACAKLAR
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu 'kademeli emeklilik' önerisini paylaştı. 1 günlük fark nedeniyle emeklilikte 17 yıl beklemek zorunda kalanların olduğunu dile getiren Mihriban Uğurlu, bazı EYT’lilerden 2 kat daha fazla primleri olduğu halde 17-20 yıl daha geç emekli olacaklarını dile getirdi.
AYNI GÜN İÇİNDE BİLE 17 YIL ATTI
“En acısını söyleyeyim, 8 Eylül günü sabah vardiyasında işe başlayan bir arkadaşımız şu an erkekse 43, kadınsa 38 yaşında 5500-6000 aralığında bir primle emekliliğe hak kazanıyor” diyen Uğurlu, “Başka bir arkadaşımıza ‘Akşam vardiyasında işe başla’ derseniz, 17 yıl sonra 60 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor. 1 gün içinde aynı anda işe başlayan insanların arasında bile 17.00’den sonra SGK’ya giriş yapılamadığı için, 9 Eylül’e kaldığı için… Bunun karşılığı 17-20 yıl olmamalı” diyerek duruma tepki gösterdi.