Kademeli emeklilik için SGK uzmanı tarih verdi! 9 bin prim günleri de var ama...

EYT kapsamına girmeyen çalışanlar kademeli emeklilik beklerken, ‘kademeli emeklilik gelecek mi? Ne zaman gelir?’ gibi sorulara yanıt arıyorlar. Milyonlarca kişi bu değişiklikleri yakından takip ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarih vererek düzenlemenin yapılmasının bir gereklilik olduğuna dikkat çekti. Uzman isim, “Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor” dedi. 2027 yılını işaret etti.