Kademeli emeklilik için SGK uzmanı tarih verdi! 9 bin prim günleri de var ama...
EYT kapsamına girmeyen çalışanlar kademeli emeklilik beklerken, ‘kademeli emeklilik gelecek mi? Ne zaman gelir?’ gibi sorulara yanıt arıyorlar. Milyonlarca kişi bu değişiklikleri yakından takip ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarih vererek düzenlemenin yapılmasının bir gereklilik olduğuna dikkat çekti. Uzman isim, “Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor” dedi. 2027 yılını işaret etti.
EYT kapsamına girmeyen çalışanlar kademeli emeklilik beklerken, ‘kademeli emeklilik gelecek mi? Ne zaman gelir?’ gibi sorulara yanıt arıyorlar. Milyonlarca kişi bu değişiklikleri yakından takip ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarih vererek düzenlemenin yapılmasının bir gereklilik olduğuna dikkat çekti. Uzman isim, “Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor” dedi. 2027 yılını işaret etti.
9 BİN PRİM GÜNÜ VAR AMA EMEKLİ OLAMIYORLAR
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, emeklilik koşullarının kendilerine haksızlık yarattığını düşünerek tepki gösteriyor. Özellikle, "1 güne 17 yıl" sloganıyla dile getirdikleri adaletsizlik duygusunu ifade ediyorlar. Talepleri, yaş şartının sigorta giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve mevcut 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması.
Bu grup içinde, 23 yıldır çalışıp yaklaşık 9 bin prim günü ödeyen birçok kişi, emeklilik hakkı istiyor. Bazıları ise çalışmaya devam etme arzusunda, ancak kademeli emeklilik uygulamasının hak tanımasını talep ediyorlar.
AK PARTİLİ GÜLER’İN AÇIKLAMALARI HEYECAN YARATTI
Peki kademeli emeklilik gelecek mi? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vererek "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” sözleri heyecan yarattı.