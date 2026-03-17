Kademeli ceza dönemi! Sürücüler aman dikkat hız limitleri değişti

Ramazan Bayramı öncesi trafik cezaları değişti. Yeni Trafik Kanunu ile birlikte trafikte hız sınırları güncellendi, hız limitlerini aşma toleransı kaldırıldı. Yeni düzenleme ile artık mevcut hız sınırı kuralını yüzde 10 aşma toleransı olmayacak. Bunun yerine şehir içinde 5 km, şehir dışında 10 km aşma payı verilecek. Bu sınırları da aşanlara ise kademeli ceza yazılacak.