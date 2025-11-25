KADEM gecesinde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekran yüzü olduğu KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddet karşıtı kampanyasının lansmanında gözyaşlarını tutamadı.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerini gündeme taşıdı. Bu amaçla İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, KADEM'in "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta da kamuoyuna tanıtıldı.
İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüttüğü kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu, lansmanda duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, kadın cinayetlerinden bahsedildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Bu sırada yanında bulunan Sinem Kobal, eşinin elini bir an olsun bırakmayarak ona destek oldu.
“ŞİDDETE KARŞI HEP BİRLİKTE"
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyasının lansmanını Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Programda, kampanyanın yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı kamu spotu da ilk kez gösterildi.