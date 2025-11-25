KADEM gecesinde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu!

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerini gündeme taşıdı. Bu amaçla İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, KADEM'in "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta da kamuoyuna tanıtıldı.