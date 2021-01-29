Kaddafi'nin gelini dehşet saçtı! 5 kişiyi cipiyle ezip birini öldürdü ve serbest kaldı
LİBYA'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Suriye'de yaşayan gelini Aline Skaf, lüks ipini polislerin üzerine sürdü. 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Buna rağmen serbest kaldı. Skaf, daha önce de bir Türk garsonu bıçaklamıştı.
Muammer Kaddafi’nin Suriye’de yaşayan gelini Aline Skaf’ın cipini polislerle yayaların üstüne sürmesiyle 4 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Daha önce de birçok olaya karışan Aline Skaf’ın trafikte dehşet saçmasına rağmen tutuklanmaması tepkilere neden oldu.
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi 20 Ekim 2011’de ülkesindeki ayaklanmalar sırasında öldürülmüştü. Kaddafi’nin beşinci oğlu olan Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaf ise 2011’de Libya’dan kaçarak Suriye’den sığınma hakkı kazanmıştı.
Ancak Hannibal Kaddafi 2015’te kaçırılarak Lübnan’da tutuklanmıştı. Daha önce birçok olaya karışan Alina Skaf ise halen yaşamını sürdürdüğü Suriye’yi de karıştırdı.
Suriye’nin başkenti Şam’da bir polis, cipini yanlış yere park eden Skaf’a kestiği cezanın makbuzunu vermek için kadına yaklaştı. Ceza makbuzunu görünce çılgına dönen Aline Skaf’ın başka bir araçta bulunan korumaları bu polise saldırdı.