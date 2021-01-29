Kaddafi'nin gelini dehşet saçtı! 5 kişiyi cipiyle ezip birini öldürdü ve serbest kaldı

Muammer Kaddafi’nin Suriye’de yaşayan gelini Aline Skaf’ın cipini polislerle yayaların üstüne sürmesiyle 4 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Daha önce de birçok olaya karışan Aline Skaf’ın trafikte dehşet saçmasına rağmen tutuklanmaması tepkilere neden oldu.