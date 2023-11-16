Kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan doktor, görevine başlamak için gün sayıyor

Nefroloji uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar tarafından sağlık durumu takip edilen Balat'ın organ nakli olmasına karar verildi. Uygun böbreğin bulunması için Balat'ın ailesinde tarama yapıldı. Yapılan incelemede Balat ile kendisi gibi doktor eşi Seçil Balat'ın böbreklerinin uyumlu olduğu belirlendi.