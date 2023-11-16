Kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan doktor, görevine başlamak için gün sayıyor
Ödemiş Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Volkan Balat, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu, yeniden görevine başlamak için gün sayıyor.
Dr. Volkan Balat'a 17 yıl önce genetik geçişli "polikistik böbrek hastalığı" teşhisi kondu.
Yıllarca ilaç tedavisi gören Balat'ın 7 ay önce diyaliz tedavisine başlanmasına karar verildi.
Haftanın 3 günü 4 saat görev yaptığı hastanede diyaliz tedavisi gören Balat, tedavi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edemedi.
Nefroloji uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar tarafından sağlık durumu takip edilen Balat'ın organ nakli olmasına karar verildi. Uygun böbreğin bulunması için Balat'ın ailesinde tarama yapıldı. Yapılan incelemede Balat ile kendisi gibi doktor eşi Seçil Balat'ın böbreklerinin uyumlu olduğu belirlendi.
Bu arada İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir kişinin böbreğinin Volkan Balat'la uyumlu olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Erhan Tatar başkanlığındaki heyet, geçen hafta İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde Volkan Balat'a kadavradan alınan böbreği nakletti. Tedavisine hastanede devam edilen Balat, 1 ay sonra doktorların olumlu karar vermesi halinde görevine dönecek.
"Her organ bir hayat"
Dr. Volkan Balat, nakil olduğu hastanede AA muhabirine, böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle yıllarca sıkıntı çektiğini söyledi. Prof. Dr. Erhan Tatar'ın tedavi sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Balat, şöyle dedi: