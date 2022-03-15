Kaçıp kurtuldu yola bu halde bulundu

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde aile kavgası olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada üç çocuk annesi G.A'nın, imam nikahlı kocası H.A ile tartıştığını, ardından iki çocuğuyla evden ayrıldığını belirledi.