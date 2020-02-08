Kaçakçıların yöntemleri şeytanın bile aklına gelmez ama kaçamadılar

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyon sonucu Türkiye havalimanlarında bugüne kadar yapılan en büyük miktardaki uyuşturucu yakalamasına da 2019'da imza atıldı.Yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu kadar, cinsi de dikkati çekti.