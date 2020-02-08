Kaçakçıların yöntemleri şeytanın bile aklına gelmez ama kaçamadılar
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2019 yılında yapılan denetimlerde, pizza kutusunda su kaplumbağası, yangın tüpünde eroin, ayakkabı tabanında afyon sakızı kaçakçılığı gibi girişimler engellendi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri geçen yıl Türkiye genelindeki gümrük denetimlerinde birçok kaçakçılık olayını önlerken, gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçıların kullandıkları ilginç yöntemler de gün yüzüne çıktı. Brezilya'nın Sao Paulo Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere İstanbul'a gelen Letonya uyruklu bir şahıs da şüpheli davranışları nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerince aramaya tabi tutuldu. Sağ bacağı protezli şahsın, sol bacağına sarılı vaziyette 1045 gram kokain taşımaya çalıştığı belirlendi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen kamyon ve römork riskli görüldü ve kontrol edildi. Aracın römorkunun ön duvarına sonradan yapılmış zula tabir edilen bölmede vakumlanmış şeffaf poşetler içinde toplam 64 paket esrar ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyon sonucu Türkiye havalimanlarında bugüne kadar yapılan en büyük miktardaki uyuşturucu yakalamasına da 2019'da imza atıldı.Yakalanan uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu kadar, cinsi de dikkati çekti.
Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen maddenin, yeni nesil uyuşturuculardan Kratom maddesi olduğu tespit edildi. Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalandığı belirlenen madde, Türkiye’de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri tarafından ele geçirildi. Rekor yakalamaya konu toplam 1745 kilogram Kratom cinsi uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 70 milyon olduğu belirlendi.