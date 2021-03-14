Kaçak villası için Soner Yalçın'ın 10 yıl hapsi istendi! Kiracısıyla birlikte yargılanacak

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile Boğaziçi Sit Alanı içerisinde kalan binada izinsiz değişiklikler ilave yapılar ve tadilatlar yapmak suretiyle 'İmar Kirliliğine Neden Olmak ve 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçları kapsamında 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Yalçın, kiracısıyla birlikte yargılanacak.