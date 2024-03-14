Kaçak Eylem Tok ve oğlu ABD'de böyle yakalandı! Keyifleri yerinde!
Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kaza sonrası kayıplara karışan anne ve oğlu New York'ta görüntülendi. Kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti.
Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un, 17 yaşındaki oğlunun yaptığı kaza ve sonrasında yaşananlar gündem yaratmıştı.
1 Mart'ta Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelen kazada Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç emniyet şeridinde bekleyenlere çarpmıştı. Olayın ardından 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmıştı.