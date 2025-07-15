Kabusunuz mu oluyor? Tekrarlayan baş ağrısının nedeni bakın neymiş...

NEDENİ KAFA ŞEKLİNDE GİZLİ

Yeni araştırmada, özellikle Neandertallerin sahip olduğu kafa şeklinin bu bozukluğa neden olan etkenlerden biri olabileceği ileri sürüldü. Araştırmacılar, Chiari malformasyonuna sahip ve sahip olmayan 103 modern insanın 3D kafatası modellerini, Homo erectus, Homo heidelbergensis ve Neandertallerin de aralarında bulunduğu sekiz antik insan fosiliyle karşılaştırdı.

Malformasyona sahip insanların kafatası şekli, yalnızca Neandertallerin kafatası şekline benziyordu. Homo erectus ve Homo heidelbergensis gibi diğer eski insan türleri ise malformasyonu olmayan modern insanlara daha yakındı.