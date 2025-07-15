Kabusunuz mu oluyor? Tekrarlayan baş ağrısının nedeni bakın neymiş...
Bazı insanlar hiç başının ağrımadığını söylerken büyük çoğunlukta ise baş ağrısı şikayeti hemen her gün olabiliyor. Bu baş ağrısının nedenleri zaman zaman bulunsa da bazen asıl sebebine ulaşılamıyor. Yeni yapılan bir araştırmada baş ağrısının kökeninin çok eskiye dayanan genlerimiz olabileceği ortaya çıktı.
Trafik gürültüsü, ekran başında geçirilen uzun saatler… Baş ağrısı modern dünyanın kaçınılmaz bir gerçeği gibi görünse de, bilim insanları bu ağrıların çok daha eski bir kökene dayanabileceğini öne sürüyor.
GENETİK FAKTÖRLER SEBEP OLABİLİR
Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, bazı kişilerin baş ağrısına neden olan beyin kaynaklı bir bozukluğa daha yatkın olmasının sebebi Neandertal genleri olabilir. Bu bozukluk, beynin alt kısmının omuriliğe doğru sarkmasıyla oluşan Chiari malformasyonu olarak biliniyor ve her 100 kişiden birini etkiliyor.
Chiari malformasyonunun en hafif tipi olan CM-I, baş ağrısı ve boyun ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Ancak daha büyük deformasyonlar, ciddi nörolojik sorunlara neden olabiliyor. Geçmişte bazı bilim insanları bu tür bozuklukların Homo sapiens’in diğer insan türleriyle çiftleşmesi sonucu ortaya çıkabileceğini öne sürmüştü.
NEDENİ KAFA ŞEKLİNDE GİZLİ
Yeni araştırmada, özellikle Neandertallerin sahip olduğu kafa şeklinin bu bozukluğa neden olan etkenlerden biri olabileceği ileri sürüldü. Araştırmacılar, Chiari malformasyonuna sahip ve sahip olmayan 103 modern insanın 3D kafatası modellerini, Homo erectus, Homo heidelbergensis ve Neandertallerin de aralarında bulunduğu sekiz antik insan fosiliyle karşılaştırdı.
Malformasyona sahip insanların kafatası şekli, yalnızca Neandertallerin kafatası şekline benziyordu. Homo erectus ve Homo heidelbergensis gibi diğer eski insan türleri ise malformasyonu olmayan modern insanlara daha yakındı.