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Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı

Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı

Uzun süredir sahnelerden uzak olan usta sanatçı Ayşegül Aldinç, önceki gece Cihangir’de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı

Bir süredir sahneye çıkmayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz eylül ayında büyük bir korku yaşamıştı.

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Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı

Usta sanatçının annesi Süheyla Hanım, geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırmıştı.

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Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı

64 yaşındaki Ayşegül Aldinç, annesinin ameliyat olacağını duyurmuştu. 

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Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı

Bir hayli üzülen ünlü isim, hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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