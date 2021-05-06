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Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

MARMARA Denizi'nde gün geçtikçe yoğunluğunu arttıran deniz salyası (müsilaj) Mudanya sahillerini de kapladı. Yat limanı adeta saran deniz salyaları balıkçıların da kabusu oldu. İşte o görüntüler...

Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı. 

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Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

Deniz salyası teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.

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Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçı Engin Ünsal, "Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. 

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Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.

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