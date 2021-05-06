Kabus sürüyor! Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı korkunç görüntüler

Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.