Kabızlık sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Karnından alınanlara bakın

30 santimetre ve 6 kilo: Hastanın doktoru Op. Dr. Bilal Kabalak ise, ''Hastanın karnında yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında elastik kıvamlı kistik bir lezyon tespit ettik. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan kisti bir bütün olarak çıkarmayı başardık" diye konuştu.