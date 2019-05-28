Kabızlık sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Karnından alınanlara bakın
KOCAELİ'de kabızlık şikayeti ile hastaneye giden bir kadının karın boşluğundan 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.
Şişlik, ağrı ve kabızlık gibi şikayetleriyle hastaneye başvuran Asiye Kapıcıoğlu'nun karnınıda 30 santimetrelik kist saptandı. apılan tetkik ve muayeneler sonucunda hasta Karamürsel Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kabalak ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucunda hastanın karın içerisinden 30 santimetre boyutunda ve 6 kilo ağırlığındaki kist çıkarıldı.
3-4 senedir karın bölgesinde şişlik olduğunu söyleyen Asiye Kapıcıoğlu, “Karnımdaki şişliğin normal bir durum olduğunu ve kilo almayla ilgili olduğunu düşünüyordum. Yapılan tetkikler sonucu karnımdaki şişliğin büyük bir kitle olduğu anlaşıldı." dedi.
30 santimetre ve 6 kilo: Hastanın doktoru Op. Dr. Bilal Kabalak ise, ''Hastanın karnında yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında elastik kıvamlı kistik bir lezyon tespit ettik. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan kisti bir bütün olarak çıkarmayı başardık" diye konuştu.
Kistin içerisinden yaklaşık 6 litre su boşaltıldığını söyleyen Kabalak, "Kistin kökeni olarak bağırsak arka duvarı zarı ve yumurtalık gözükmekteydi. Çıkarılan parçayı incelemek için patoloji laboratuvarına gönderdik. Bu büyüklükte kitlelerin görülmesi çok nadir oluyor." şeklinde konuştu.