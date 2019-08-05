Kabini duman dolan British Airways yolcu uçağı acil iniş yaptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kabini duman dolan British Airways yolcu uçağı acil iniş yaptı

British Airways’e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya’ya acil iniş yaptı.

Kabini duman dolan British Airways yolcu uçağı acil iniş yaptı - Sayfa 1

İngiltere’nin başkenti Londra’da Heathrow Havalimanı’ndan kalkan British Airways’e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabini bir anda dumanla kaplandı.

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Kabini duman dolan British Airways yolcu uçağı acil iniş yaptı - Sayfa 2

Pilot acil iniş talep etti ve yaklaşık 10 dakika sonra uçak acil iniş yapabildi.

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Kabini duman dolan British Airways yolcu uçağı acil iniş yaptı - Sayfa 3

Uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti.

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Kabini duman dolan British Airways yolcu uçağı acil iniş yaptı - Sayfa 4

İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.

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