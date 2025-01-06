Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

Beştepe​'de yılın ilk Cumhurbaşkanlığı​ kabinesi için hazırlıklar sürüyor. Toplantının ana gündem başlığı ekonomi​ olacak. Enflasyon​ farkı ile memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışına hak kazandı. Gözler ise en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira düzenlemesine çevrildi.