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Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

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Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

Memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı beklentileri artarken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesi yapılacak. Toplantı öncesi kaynaklardan son kulis bilgisi geldi.

Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

Beştepe​'de yılın ilk Cumhurbaşkanlığı​ kabinesi için hazırlıklar sürüyor. Toplantının ana gündem başlığı ekonomi​ olacak. Enflasyon​ farkı ile memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışına hak kazandı. Gözler ise en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira düzenlemesine çevrildi.

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Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

EMEKLİYE REFAH PAYI YOK
Ekonomi Gazetesi kulisine göre, memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesinin şimdilik gündemde yer almıyor. 

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Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

Bu yönde bir çalışmanın olmadığını belirten kaynaklar 16.5 milyonu bulan emekli sayısı ve getireceği yüke odaklanıyor.

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Kabine öncesi son kulis geldi! Memur zammı ile fark eşitleme geliyor

EMEKLİ VE MEMUR ZAM FARKI EŞİTLEME GÜNDEMDE 
Memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farklın kapatılması ise şimdilik ilk gündem maddesi. Gelen bilgiye göre bu konuda da henüz bir karar verilmediği, yapılacak etki analizi sonucu bir karara varılacağı ifade edildi.

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