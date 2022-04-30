Kabine değişecek seçim bombası geldi! Bugüne aman dikkat ay tutulması olacak: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Daha fazla yer açabileceğiz: Boğa süreçleri yavaşlama ve sakince hareket etme zamanıdır. Bize keyif veren konular neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek bizi daha da mutlu edecektir. Elbette bununla birlikte kilo da yanında eşantiyon olarak gelebilir.