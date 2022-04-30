Kabine değişecek seçim bombası geldi! Bugüne aman dikkat ay tutulması olacak: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, parçalı ay tutulmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulunurken Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bu yılın ilk güneş tutulması bugün meydana gelecek. Boğa burcunun 10’uncu derecesindeki tutulmada başrolü Uranüs oynayacak. Bu tutulma zamanı Achird sabit yıldızı da etkin olacak. Aslında biz bu tutulmanın etkilerine girmeye başladık. En güçlü etkileri mayıs ortasına kadar hissedeceğiz.
1.37’de sona erecek: Güneş tutulması Güney Amerika, Antarktika’nın bazı bölümleri ve Pasifik ve Atlantik okyanusları üzerinden izlenebilecek. Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulma TSİ 21.45’te başlayacak, 23.41’de maksimum noktasına ulaşacak ve 1.37’de sona erecek.
Ana konumuz olacak: Tutulma Boğa burcunda. Bu burç keyif, mutluluk, şartları koruma gayreti, parasal konular, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven duygusu, sahip olma, sanat ve yaratıcılıkla birlikte toprakla ilgili konuları temsil eder. Demek ki bu temalar ana konumuz olacak.
Daha fazla yer açabileceğiz: Boğa süreçleri yavaşlama ve sakince hareket etme zamanıdır. Bize keyif veren konular neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek bizi daha da mutlu edecektir. Elbette bununla birlikte kilo da yanında eşantiyon olarak gelebilir.