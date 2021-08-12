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Kabil'e Türk askeri gitsin mi anketinde seçmenin kafası karışık!

Kabil'e Türk askeri gitsin mi anketinde seçmenin kafası karışık!

Metropoll Araştırma Yöneticisi Özer Sancar, Kabil'deki Türk askeri varlığı konusunda yapılan araştırmayı "Kabil havaalanı konusunda halkımızın kafası karışık görünüyor." diye paylaştı!

Kabil'e Türk askeri gitsin mi anketinde seçmenin kafası karışık!

Afganistan'dan ABD'nin çekilmesi sonrası Türkiye'nin görevi devralacağı konuşuluyor. Temmuz ayında yapılan ankette Türk askerinin alacağı görev soruldu. Sonuçlara göre halkın yarısı Türk askerinin Taliban'a karşı Kabil Havalimanı'nı korumasını onaylamıyor.

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Kabil'e Türk askeri gitsin mi anketinde seçmenin kafası karışık!

Yüzde 85 ile Saadet Partililer en çok "onaylayan" kesimken yüzde 80 ile CHP en çok "onaylamam" diyen oldu.

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Kabil'e Türk askeri gitsin mi anketinde seçmenin kafası karışık!

Yüzde 61 Türk askerinin çekilmesi gerektiğini düşünüyor

Amerikan askerinin çekildiğini açıkladığı Afganistan'da Türk askeri de çekilmeli mi sorusunun sorulduğu ankette halkın büyük çoğunluğu kalmayı istemiyor.

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Kabil'e Türk askeri gitsin mi anketinde seçmenin kafası karışık!

Geçen aya göre yapılan kıyaslamada çekilmeli diyenlerin sayısında ciddi bir artış olduğu görüldü.

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