Kabil sokakları kan gölü! Taliban evlerinden çıkarıp infaz etti kötü yemek yaptı diye yaktılar
AFGANİSTAN'da yönetimi yıldırım hızıyla ele geçiren Taliban vahşet saçıyor. Kadın haklarına saygı göstereceklerini iddia eden savaşçıların bir kadını canlı canlı ateşe vermeleri ise dünyayı dehşete düşürdü. Taliban savaşçılarının peşine düştüğü insanları evlerinden çekip çıkararak sokaklarda infaz ettiği aktarılıyor.
Afganistan'da Taliban dönemi vahşetle başladı, hem Kabil Havalimanı çevresinden hem de diğer şehirlerden gelen görüntülerle dünyanın kanı dondu. Taliban militanlarının ABD üniformalarıyla dolaşmaya başladığı görüntüler herkesi şaşırttı.
Vahşetin boyutları dehşete düşürürken, Taliban'ın ölüm mangalarının, ABD ve İngiltere'ye yardım edenlerin peşine düşerken insanları evlerinden çekip çıkararak sokaklarda nfaz ettiği bildiriliyor.
Sokaklar kan gölü
Tercümanlar ve diğer destek personeli, aşırılık yanlısı milislerin Kabil'de iktidarı ele geçirmesinin ardından birçok kişi çaresizce Afganistan'dan kaçmaya çalışmasıyla korku içinde yaşıyor.
Batı, acımasız rejimden kaçmak isteyen vatandaşlarını ve binlerce Afgan'ı umutsuzca tahliye etmeye çalışırken, Taliban güçleri yönetimlerini sağlamlaştırıyor.