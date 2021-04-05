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Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmaları Ramazan ayı öncesinde başladı

İhlas Haber Ajansı
Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmaları Ramazan ayı öncesinde başladı

SUUDİ ARABİSTAN'da yetkililerden yapılan açıklamada, Ramazan ayının yaklaşması ile Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmaları Ramazan ayı öncesinde başladı

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke’de bulunan Kabe'nin örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının Ramazan ayı öncesinde başladığı belirtildi.

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Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmaları Ramazan ayı öncesinde başladı

Başkanlık, çalışmanın 5 gün süreceğini ifade ederek, çalışmaya 14 teknisyenin katılacağını belirtti.

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Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmaları Ramazan ayı öncesinde başladı

Teknisyenlere kalite kontrol, sağlık uzmanı ve iş sağlığı güvenliği biriminin eşlik edeceği açıklandı.

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Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmaları Ramazan ayı öncesinde başladı

Başkanlık, çalışmanın Covid-19'un yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

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