Kabe hiç böyle bir hac yaşamadı! Şeytana atılacak taşlar bile steril
Kabe'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sınırlı şekilde yapılan Hac ibadeti başladı. Bu sene hac da sıradışı oldu. Şeytana atılacak taşlar bile dezenfekte edildi.
SUUDİ ARABİSTAN yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla bu yıl resmi olarak sadece ülke içinden bin hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Bu yılki hac ibadeti koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı.
Kabe’ye yaklaşmak yasak
Yerel basında çıkan haberlere göre ise 10 bin kadar kişinin Hac ibadetini gerçekleştirmesine izin verilecek. Geçtiğimiz yıl 2.5 milyon Müslüman Hac için Suudi Arabistan’a gitmişti.
Sıkı önlemler alan Suudi yetkililer, hac sırasında Kâbe'ye dokunmanın ve yaklaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Müslümanlara maske, seccade, şemsiye, çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıtıldı. Maske takan hacı adayları, sosyal mesafeye uyarak Kabe’yi tavaf etti.
Alınan tedbirler kapsamında hacı adaylarına elektronik bileklikler de verildi. Elektronik bilekliklerle takip edilen hacı adayları, hac ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra karantinaya alınacak. Karantina süreleri de bu bilekliklerle takip edilecek.