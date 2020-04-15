Kabartma tozunun birbirinden ilginç faydaları

2. Dişleri beyazlatır

Kabartma tozunun bir diğer önemli özelliği ise dişleri beyazlatmasıdır. Eğer siz de dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız 1 yemek kaşığı kabartma tozunu dişlerinize uygulayın ve 5 dakika boyunca bekleyin. Etkisini göreceksiniz.