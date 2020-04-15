Kabartma tozunun birbirinden ilginç faydaları
Karantina döneminde evde iken kabartma tozunu cilt bakımı için nasıl kullanılacağını bilmek ister misiniz? Kabartma tozu genellikle mutfakta kullanılan bir malzeme olarak bilinir. Ancak cilt içinde oldukça faydalı özelliklere sahiptir. Gelin kabartma tozunun birbirinden ilginç faydalarını hep birlikte inceleyelim.
1. Sivilcelerle savaşır
Cildinizdeki sivilcelerin yok olması için sert kimyasallar kullanmanıza gerek yok. Kabartma tozu, sivilceleri kurutmanın yanı sıra cildin pH dengesini sağlayarak cilt kuruluğunu önler. Bir çay kaşığı su ile iki çay kaşığı kabartma tozunu karıştırıp yüzünüze uygulayarak etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
2. Dişleri beyazlatır
Kabartma tozunun bir diğer önemli özelliği ise dişleri beyazlatmasıdır. Eğer siz de dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız 1 yemek kaşığı kabartma tozunu dişlerinize uygulayın ve 5 dakika boyunca bekleyin. Etkisini göreceksiniz.
3. Cildi nemlendirir
Kabartma tozu sayesinde cildinizi mükemmel bir şekilde nemlendirebilirsiniz. Kullandığınız nemlendiriciden bir miktar elinize alın ve kreme bir miktar kabartma tozu uygulayarak cildinize uygulayın. Cildinizdeki kuru bölgeler bu sayede uzun süre nemli kalacaktır.
4. Tırnaklarınıza bakım yapar
Kabartma tozu ilave edilmiş ılık suyun içerisinde ellerinizi bekletin. Bu sayede ellerinizi mikroplardan arındırmış olur ve tırnaklarınızdaki sarı lekelerin yok olduğunu fark etmiş olacaksınız.