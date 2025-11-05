Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı!

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, son yıllarda Türk televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncudur. Kariyerine 2014 yılında 'Sil Baştan' dizisiyle adım atan Deniz, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak asıl çıkışını, 2016-2018 yılları arasında yayımlanan 'Vatanım Sensin' dizisindeki Yıldız karakteriyle yaptı.

Deniz'in oyunculuk yeteneği, onu farklı projelerde de ön plana çıkardı. Netflix'in popüler dizisi 'Aşk 101'de Burcu karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından, 2021 yılında başlayan ve büyük beğeni toplayan 'Yargı' dizisinde avukat Ceylin Erguvan karakteriyle başrol oynadı.