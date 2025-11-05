Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, 32. yaşını kutlarken, eşi Kaan Yıldırım’ın sosyal medyada yaptığı romantik paylaşım büyük ilgi gördü. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, aşk dolu paylaşımlarıyla yine gündeme geldi.
Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da “Ceylin” karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, doğum sonrası paylaşımlarıyla da sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Deniz, geçtiğimiz aylarda oğlu Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşmış ve paylaşım kısa sürede gündem olmuştu.
Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çift, bu kez Pınar Deniz’in doğum günü vesilesiyle sosyal medyada gündeme geldi. Kaan Yıldırım, önce küçük oğlu Fikret Hakan’la olan bir fotoğrafını paylaştı, ardından eşiyle birlikte yer aldığı romantik kareye şu notu düştü:
“Canım karım, iyi ki doğdun.”
Yıldırım’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Gerçek aşk böyle olur”, “Harika bir çift”, “Mutluluk hep sizinle olsun” yorumlarıyla ünlü çifte sevgilerini iletti.
PINAR DENİZ KİMDİR?
Pınar Deniz, son yıllarda Türk televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncudur. Kariyerine 2014 yılında 'Sil Baştan' dizisiyle adım atan Deniz, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak asıl çıkışını, 2016-2018 yılları arasında yayımlanan 'Vatanım Sensin' dizisindeki Yıldız karakteriyle yaptı.
Deniz'in oyunculuk yeteneği, onu farklı projelerde de ön plana çıkardı. Netflix'in popüler dizisi 'Aşk 101'de Burcu karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından, 2021 yılında başlayan ve büyük beğeni toplayan 'Yargı' dizisinde avukat Ceylin Erguvan karakteriyle başrol oynadı.