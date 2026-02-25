Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftenden oğulları ile huzur dolu paylaşım
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve oyuncu eşi Pınar Deniz'den içinizi ısıtacak yeni kareler geldi. 2 yıl önce hayatlarını birleştirme kararı alan çift oğulları ile çok özel anlarını yayınladı...
Oyuncu Kaan Yıldırım, mutlu evliliği ve babalık deneyimiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İki yıl önce meslektaşı Pınar Deniz ile hayatını birleştiren Yıldırım, oğulları Fikret’in doğumuyla babalık heyecanını yaşadı. Oğluyla birlikte keyifli anlar geçiren ünlü oyuncu, son olarak paylaştığı yeni kareyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 17 Eylül 2024'te İtalya'nın Roma şehrinde sade bir törenle evlenmişti. Çiftin mutluluğu, 1 Nisan 2025 tarihinde dünyaya gelen bebekleriyle taçlandı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından ailevi anlarını paylaşan Yıldırım, son olarak oğlu Fikret ile verdiği tatlı pozunu takipçileriyle paylaştı.
Pınar Deniz, annelik sürecinin zorluklarıyla ilgili samimi açıklamalar yapmıştı. Çocuk büyütmenin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Deniz, "Kaan olmasa çok zorlanırdım, iyi bir eş ve babaya sahip olmak gerçekten büyük bir nimet" şeklinde konuşmuştu.
Aynı zamanda, şükürler olsun etrafında destek olanların olduğunu ifade eden Deniz, işine geri döneceğini de duyurmuştu.