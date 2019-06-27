Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu'ndan kötü haber! İkili evliliklerine son verdi
Yayınlandığı dönem severek izlenen Ulan İstanbul dizi setinde tanışarak evlenen ünlü çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım dün anlaşmalı bir şekilde boşanarak evliliklerine son verdiler.
Ulan İstanbul dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Egi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, 2016 yılında birliktelerini nikah masasına taşıyarak dünyaevine girmişlerdi. İkiliden kötü haber geldi. Ünlü çift, dün anlaşmalı bir şekilde tek celsede boşandı.
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Boşanma sonrası basın açıklaması yapan çiftin açıklaması şöyleydi: "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir."
Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Yıldırım olan soyadını değiştirdi ve eşi ile olan bütün fotoğrafları sildi.
İkili evliliğe ilk adımı atarken, Kaan Yıldırım, sevgilisi Eyüboğlu için bahçede özel bir masa hazırlamış ve müzisyenler eşliğinde sevgilisine evlenme teklifi etmişti. Eyüboğlu bu mutlu haberi, sosyal medya hesabından bu fotoğraf ile “Hayatımın en mutlu gününe ‘Evet” notunu düşerek paylaşmıştı.