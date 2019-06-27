Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu'ndan kötü haber! İkili evliliklerine son verdi

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Boşanma sonrası basın açıklaması yapan çiftin açıklaması şöyleydi: "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir."