Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu 'aşkı' Instagram'ı güldüren yorum: Erkekte kalite...
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın, Instagram hesabından son günlerde peşpeşe yaptığı fotoğraf paylaşımlarına oyuncu arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan gelen 'esprili yorumlar' sosyal medyanın diline dolandı.
Hadise ile ayrılmasının ardından ünlüler camiasının yakışıklı bekarlarından biri olan Kaan Yıldırım son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kaan Yıldırım adeta düşman çatlattığı ve hayranları tarafından çok beğenilen fotorğaflarına bir yenisini daha ekleyince, yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu esprili bir dille 'erkekte kalite' diye yorum yaptı ve bu yorum sosyal medyanın diline dolandı. Kaygılaroğlu ile Yıldırım aralarıdna 'aşk' olduğu yönünde esprili yorumlarıyla hem ünlü dostlarını hem de takipçilerini güldürdü.
Bir süredir Erşan Kuneri çekimleri için çalışan Uraz Kaygılaroğlu arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımlara sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'a yazdığı yorumlarla güldürdü.
'Erkekte kalite' diye yorum yapan Kaygılaroğlu'nun bu yorumu saniyeler içinde çok sayıda beğeni aldı. Yıldırım, arkadaşının bu yorumuna 'kahkaha atan' meşhur emoji ile yanıt verdi.
"Sanırım ayrılacağız"
Fakat Kaygılaroğlu uslu durmadı. Yıldırım'ın sık sık 'güel' ve 'havalı' fotoğraflarını paylaşmasını ti'ye alırcasına, dün paylaştığı başka bir fotoğrafına ise "Üstün çıplak fotoğraf koydun bir şey demedim, bir de üstüne dişlerini göstererek mi gülüyorsun? Hem de bacakların görünürken. Sanırım ayrılacağız" diye yorum yazdı.