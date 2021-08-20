Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu 'aşkı' Instagram'ı güldüren yorum: Erkekte kalite...

Hadise ile ayrılmasının ardından ünlüler camiasının yakışıklı bekarlarından biri olan Kaan Yıldırım son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kaan Yıldırım adeta düşman çatlattığı ve hayranları tarafından çok beğenilen fotorğaflarına bir yenisini daha ekleyince, yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu esprili bir dille 'erkekte kalite' diye yorum yaptı ve bu yorum sosyal medyanın diline dolandı. Kaygılaroğlu ile Yıldırım aralarıdna 'aşk' olduğu yönünde esprili yorumlarıyla hem ünlü dostlarını hem de takipçilerini güldürdü.