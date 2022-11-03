Kaan Yıldırım Pınar Deniz’in doğum gününe 100 bin TL ödedi! ‘’Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum’’
Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, önceki gece Steakroom’da yeni taşını kutladı. Güzel oyuncunun sevgilisi Kaan Yıldırım, 60 kişilik arkadaş grubuyla sevgilisine sürpriz yaptı. Doğum gününün 100 bin TL’ye mal olduğu iddia edildi.
Pınar Deniz’in doğum günü için sevgilisi Kaan Yıldırım harekete geçti. Sevgilisi için Armutlu’da mekan kapatan Yıldırım’ın mekana ve partiye 100 bin TL ödediği öğrenildi. Pınar Deniz, sürprizi anladığını söyledi.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Deniz ‘’Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden sete diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip su dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten” dedi ve güldü.
Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çift, mutlu bir beraberlik yaşıyor. Kaan Yıldırım Steakroom adlı mekanı sevgilisi için kapattı. Geceye 60 kişilik arkadaş grupları dahil oldu.
Deniz’in Yargı dizisindeki rol arkadaşları da partide yerini aldı. Çıkışta mutluluk pozları veren ikili, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. 29 yaşında giren güzel oyuncu, çok mutlu olduğunu söyledi.