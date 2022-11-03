Kaan Yıldırım Pınar Deniz’in doğum gününe 100 bin TL ödedi! ‘’Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum’’

Çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Deniz ‘’Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden sete diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip su dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten” dedi ve güldü.