Kaan Yıldırım ile aşkı biten Hadise'den ayrılık sonrası ilk paylaşımlar geldi
Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşkı son buldu. Hadise, ayrılık sonrası ilk kez bakın enler paylaştı.
Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.
Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.
Çiftten ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Çıkan iddiaların ardından Hadise ilk paylaşımında anne özlemini dile getirdi.
Annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Hadise altına, 'annemi özledim' notunu düştü. Koronavirüs salgını nedeniyle Hadise ve annesi uzun zamandır görüşemiyor. Gülnihal Açıkgöz, vatandaşı olduğu Belçika'da yaşıyor.