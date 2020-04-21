Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin bahar pozlarına beğeni yağdı!

Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye karşılık verince utanan Hadise, yüzüyle ellerini kapattı.