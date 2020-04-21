Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin bahar pozlarına beğeni yağdı!
Hekimoğlu dizisinin oyuncusu Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bahar pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.
Survivor birleşme partisine canlı yayınla bağlanan Hadise ile Acun Ilıcalı'nın diyalogları damga vurdu. Hadise'nin Sercan ve Nisa'yı ima ederek "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusuna Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" sözlerini sarf etti.
Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye karşılık verince utanan Hadise, yüzüyle ellerini kapattı.
Korona salgını sonrası evinden dışarı çıkmayan ünlü şarkıcı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Hadise, bu defa evinin bahçesinde çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarına beğeni yağan, güzel şarkıcı, fotoğraflarına "Bahar hisleri" yazısını yazdı.