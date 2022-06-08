Kaan Yıldırım Hande Erçel arasında bomba ihanet! Şok eden isimle yakalandı
Son zamanların en popüler ve en çok projeye imza atan oyuncusu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le ayrıldıktan sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Yurt Dışında el ele görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu aşk iddiaları doğrulanmış oldu. Fakat Kaan Yıldırım'ın ihanet ettiği söylemleri, ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. Bakın kimle, nerede yakalandı...
Kerem Bürsin ile bir süre birliktelik yaşayan ve yollarını ayıran Hande Erçel'in, kısa zaman içinde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yeni bir aşk yaşadığı söylentileri vardı. El ele fotoğrafları ortaya çıkan çiftin aşkları belgelenmişti. Şimdi ise Kaan Yıldırım'ın ihaneti iddiasıyla çiftin yollarını ayırdığı konuşuluyor. Bakın Yıldırım'ın yanındaki güzel kim...
İlişki yaşadığı Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, ilişkisini doğrulamıştı.
Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demekle yetinmiş, daha sonra otomobiline yönelip hızla oradan ayrılmıştı.
2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.