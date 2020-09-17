Kaan Yıldırım Hadise'yle romantik anlarını paylaştı! Aşıkların fotoğrafına beğeni yağmuru
Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaştı.
İlişkilerini uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan sıkça fotoğraf paylaşmaya başladı.
114
Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan çiftten yeni paylaşım geldi.
214
33 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi ile bahçede yürüyüş yaptıkları sırada çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk dolu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
314
Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.
414