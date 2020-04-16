Kaan Yıldırım Hadise için mi anne ve babasını sildi? Oyuncudan açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından anne ve babasını silmesi olay olmuştu. Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Bir süredir magazin kamuoyunu meşgul eden şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, ilişkilerini doğrulamasa da yaptıkları paylaşımlar dedikoduları alevlendirmeye devam ediyor. Çıkan haberlere rağmen suskunluklarını koruyan çiftten, Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.
"Anne ve babasını sildi": Kanal D'de yayımlanan Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından anne ve babasını silmesi gündeme bomba gibi düştü. Kafaları karıştıran bu harekete oyuncudan yeni bir açıklama geldi.
"Ailem benim her şeyimdir": Anne ve babasının Hadise'yi istememesinden ötürü onları sildiği iddia edilen oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi.. Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle."