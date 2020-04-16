Kaan Yıldırım Hadise için mi anne ve babasını sildi? Oyuncudan açıklama geldi

Bir süredir magazin kamuoyunu meşgul eden şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, ilişkilerini doğrulamasa da yaptıkları paylaşımlar dedikoduları alevlendirmeye devam ediyor. Çıkan haberlere rağmen suskunluklarını koruyan çiftten, Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.