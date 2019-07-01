Kaan Yıldırım Ezgi Eyüboğlu ayrılığının perde arkasında skandal ihanet iddiası
Halka dizisinin yıldızı Kaan Yıldırım, 2016 yılında evlendiği Ezgi Eyüboğlu ile apar topar boşanmıştı. Ayrılığın nedeni bilinmezken, ortaya atılan ihanet iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.
2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde tanışarak hayatlarını birleştiren Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ortak karar olarak boşandıkları avukatları tarafından açıklanırken, Kaan Yıldırım hakkında bugün ortaya bomba bir ihanet iddiası atıldı.
Sosyal medyada oldukça sevilen ikilinin ayrılıkları takipçilerini üzerken, Kaan Yıldırım'ın şu an rol aldığı Halka dizisindeki bir isimle yakınlaştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Magazin sitelerinde kısa sürede yayılan bu iddia üzerine Kaan Yıldırım'ın takipçileri, ünlü oyuncudan bir açıklama beklediklerini belirtti.
Öte yandan, Ezgi Eyüboğlu'nun bu durumu öğrendikten sonra kabullenmediği ve 'güvenimi kaybettim' diyerek soluğu mahkemede aldığı söyleniyor.
Evlilikleri 3 yıl sürdü: Birlikte rol aldıkları dizide tanışan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.