Kaan Yıldırım Ezgi Eyüboğlu ayrılığının perde arkasında skandal ihanet iddiası

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde tanışarak hayatlarını birleştiren Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ortak karar olarak boşandıkları avukatları tarafından açıklanırken, Kaan Yıldırım hakkında bugün ortaya bomba bir ihanet iddiası atıldı.