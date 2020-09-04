Kaan Yıldırım aşka geldi Hadise ile olan romantik pozları salladı
Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı.
İlişkilerini uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Ünlü çiftin aşk pozu binlerce beğeni aldı.
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Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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İlişkisiyle ilgili bu zamana kadar bir şey paylaşmayan Kaan Yıldırım sevgilisiyle birlikte aşk pozunu paylaştı.
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Oyuncu, sevgilisinin klip çekiminde verdikleri poza, "Küçük bir yol" notunu düştü.
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