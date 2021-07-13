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Kaan Tangöze'nin oğlu Kıvılcım Ural ile kavgasını doğruladı: Anneme o... diyemezsin!

Kaan Tangöze'nin oğlu Kıvılcım Ural ile kavgasını doğruladı: Anneme o... diyemezsin!

Büyük oğlu Hakan’ın Kaan Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği haberleri basına yansıyan Seçkin Piriler, konu hakkında konuşmak istemedi. Araya giren Hakan Tangöze ise “Evet, kavga doğru” dedi.

Kaan Tangöze'nin oğlu Kıvılcım Ural ile kavgasını doğruladı: Anneme o... diyemezsin!

Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

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Kaan Tangöze'nin oğlu Kıvılcım Ural ile kavgasını doğruladı: Anneme o... diyemezsin!

Babasının yeni eşi Kıvılcım Ural ile kavga ettiğine ilişkin söylentileri onaylayan Hakan Tangöze, annesinin uyarısının ardından konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

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Kaan Tangöze'nin oğlu Kıvılcım Ural ile kavgasını doğruladı: Anneme o... diyemezsin!

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda'yla Bodrum'da tatil yapıyor. Gündoğan'daki Denizaltı Beach’te görüntülenen ünlü çifte Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da eşlik etti.

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Kaan Tangöze'nin oğlu Kıvılcım Ural ile kavgasını doğruladı: Anneme o... diyemezsin!

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda'yla Bodrum'da tatil yapıyor. Gündoğan'daki Denizaltı Beach’te görüntülenen ünlü çifte Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da eşlik etti.

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