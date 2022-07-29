Kaan Tangöze fena yakalandı! Panik anları kameralara yansıdı
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Bodrum'da yakalandı. Şarkıcı, eski eşi Seçkin Piriler ile evliliklerinden dünyaya gelen oğullarıyla tatilde çıktı. Şişme botla açılan oğulları Hakan ve Volkan, uzun süre dönmedi. Tangöze, bu durum karşısında panik oldu, iskeyeleye gitti. Oğullarını iskelece karşılayan babanın panik anları kameralara yansıdı.
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oğulları ve 2018'de evlendiği eşi Kıvılcım Ural ile tatilde... Bodrumda tatilin keyfini çıkaran Tangöze, ilk eşi Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları botla açılınca, panik anlar yaşadı. Botla açılan ve uzun süre geri dönmeyen oğulları Hakan ve Volkan, babalarını korkuttu. O anlar, kameralara yansıdı...
2016'da manken Seçkin Piriler'den boşanan Kaan Tangöze, iki yıl sonra da şarkıcı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu. İlayda adında bir kızları bulunan çiftin Bodrum tatili sürüyor.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün Gündoğan'da objektiflere yansıyan Tangöze, yanında getirdiği şişme bot ile denize açılan Volkan ve Hakan'ı bir mekanda bekledi.
Bot ile açılan çocukları geri gelmeyince kısa süreli bir panik yaşayan Kaan Tangöze, ardından Hakan ve Volkan'ı kontrol etti.