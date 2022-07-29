Kaan Tangöze fena yakalandı! Panik anları kameralara yansıdı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oğulları ve 2018'de evlendiği eşi Kıvılcım Ural ile tatilde... Bodrumda tatilin keyfini çıkaran Tangöze, ilk eşi Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları botla açılınca, panik anlar yaşadı. Botla açılan ve uzun süre geri dönmeyen oğulları Hakan ve Volkan, babalarını korkuttu. O anlar, kameralara yansıdı...