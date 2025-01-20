Kaan-Melih düellosu! Survivor'a veda eden isim belli oldu, Sevgi yürekleri ağza getirdi
Survivor'da heyecan gittikçe artıyor. Ödül oyunu nefes kesti ve gülen takım rahat bir nefes aldı. Yapılan düelloda bir isim Survivor'a veda etti. Sevgi oyunda havuza düştü ve yürekleri ağza getirdi. İşte Survivor'da merak edilen detaylar...
Survivor'da nefes kesen bir mücadele vardı. Mavi Takım ile Kırmızı Takım müthiş bir oyun sergiledi. Kaan ile Melih düelloya çıktı ve bir isim adaya veda etti.
All Star ile Gönüllüler'in mücadelesini kazanan taraf Gönüllüler oldu. Kıran kırana geçen oyunda Gönüllüler 12-9 kazandı ve müthiş bir ziyafet çekti. Oyunda gergin anlar da yaşandı korku dolu dakikalar da...
Sevgi havuza düştü yürekleri ağza getirdi
Sevgi oyunda havuza düşünce izleyenleri ve arkadaşlarını korkuttu. Burnuna su kaçan oyuncuyu kenarda bekleyen arkadaşları kurtarmak için suya atladı.
Kısa süreli panik yaşanan olayda Sevgi "İyiyim, sadece burnuma su kaçtı, ayağım yere değiyor" diyerek herkesi rahatlattı.