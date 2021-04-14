K vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?

K vitamini nedir?

K vitamini, kanın pıhtılaşması ve kemik metabolizmasında önemli görevleri bulunan bir vitamin türüdür. Bu vitamin, kanı pıhtılaştırarak aşırı kanamayı önleyen ve aynı zamanda kemik metabolizmasında da çeşitli görevleri bulunan protrombin adlı proteinin üretimi için gereklidir.