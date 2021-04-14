K vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?
Besinlerle birlikte vücuda alınan ve bir miktar da vücutta üretilen vitaminlerden bir tanesi de K vitaminidir. Peki K vitamini hangi besinlerde bulunur? Gelin birlikte göz atalım!
K vitamini nedir?
K vitamini, kanın pıhtılaşması ve kemik metabolizmasında önemli görevleri bulunan bir vitamin türüdür. Bu vitamin, kanı pıhtılaştırarak aşırı kanamayı önleyen ve aynı zamanda kemik metabolizmasında da çeşitli görevleri bulunan protrombin adlı proteinin üretimi için gereklidir.
Eksikliği halinde kanın pıhtılaşma süresi uzar ve buna bağlı olarak nedensiz kanama veya aşırı kanama gibi sorunlar gelişebilir. Bununla birlikte çeşitli hastalıkları nedeniyle Varfarin, Coumadin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda K vitamini alımının azaltılması gerekebilir.
K vitamini bitkisel ve hayvansal kaynaklı birçok besinde doğal olarak yer alan bir vitamin türüdür. K vitamini bulunan besinler arasında şunlar yer alır:
-Ispanak, brokoli, lahana, marul, bezelye, taze fasulye gibi sebzeler