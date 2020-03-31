K. Kore lideri Kim Jong koronavirüse böyle meydan okudu! Ne maske taktı ne mesafe koydu

Dünya yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için önlem alırken, Kuzey Kore virüsten etkilenmemiş bir şekilde füze denemesi yaptı. Komşu Güney Kore, Covid-19'la mücadele edildiği bir dönemde "kısa menzilli" füze denemesini yakışıksız bulduğunu açıkladı. Kuzey Kore'deki rejimin corona virüs önlemlerini hafife aldığı, bu durumun ağır sonuçlarının olacağı belirtiliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da füze denemesini izlerken, yanındaki kurmayları gibi maske bile takmadı.