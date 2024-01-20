Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!
Transfer dedikodularının artmasının ardından Juventus, genç futbolcusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmaya karar verdi.
Bayern Münih'in elinden bedavaya alınan ve Türkiye'nin Almanya ile oynadığı maçta yıldızlaştıktan sonra Juventus'ta daha fazla süre almaya başlayan oyuncu Avrupa devlerinin radarında.
Başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa kulübü Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor
Allegri'nin elinde giderek daha da büyüyen Kenan Yıldız'ı kaptırmak istemeyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giuntoli, 2005 doğumlu futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için temaslara başladı.
La Gazzetta dello Sport'u haberine göre önümüzdeki günlerde toplantılar başlayacak.