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Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!

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Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!

Transfer dedikodularının artmasının ardından Juventus, genç futbolcusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmaya karar verdi.

Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!

Bayern Münih'in elinden bedavaya alınan ve Türkiye'nin Almanya ile oynadığı maçta yıldızlaştıktan sonra Juventus'ta daha fazla süre almaya başlayan oyuncu Avrupa devlerinin radarında.

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Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!

Başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa kulübü Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor

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Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!

Allegri'nin elinde giderek daha da büyüyen Kenan Yıldız'ı kaptırmak istemeyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giuntoli, 2005 doğumlu futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için temaslara başladı.

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Juventus Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor!

La Gazzetta dello Sport'u haberine göre önümüzdeki günlerde toplantılar başlayacak.

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