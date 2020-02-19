Justin Bieber gözyaşlarını tutamadı meslektaşı Billie Eilish'e sahip çıktı
Ünlü şarkıcı Billie Eilish sosyal medyadaki olumsuz yorumlardan etkilendiğini söyleyince zor günler geçiren bir başka yıldız Justin Bieber, Eilish'in her zaman yanında olacağını söyledi.
25'inci James Bond filmi için No Time To Die şarkısını seslendiren Billie Eilish, sosyal medyadaki olumsuz yorumlardan etkilendiğini açıkladıktan sonra Justin Bieber, meslektaşına destek olarak "Benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum" dedi.
Justin Bieber verdiği bir röportajda başka bir genç yıldız Billie Eilish hakkında konuştu. Bieber, 5 Grammy ödüllü 18 yaşındaki şarkıcıyı korumak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Gözyaşlarını tutamayan Bieber, "Onu rahat bırakın istediğini yapsın ve eğer bana ihtiyacı olursa ben onun her zaman yanında olacağım"dedi.
25 yaşındaki Justin Bieber şöyle konuştu: "Evet, yani onu korumak istiyorum. Kendini kaybetmesini istemiyorum. Benim yaşadığım hiçbir şeyi yaşamasını istemiyorum. Bunları kimsenin yaşamasını istemem. Eğer bana ihtiyacı olursa, sadece bir telefon uzaktayım" diye sözlerine devam etti.