Justin Bieber gözyaşlarını tutamadı meslektaşı Billie Eilish'e sahip çıktı

25 yaşındaki Justin Bieber şöyle konuştu: "Evet, yani onu korumak istiyorum. Kendini kaybetmesini istemiyorum. Benim yaşadığım hiçbir şeyi yaşamasını istemiyorum. Bunları kimsenin yaşamasını istemem. Eğer bana ihtiyacı olursa, sadece bir telefon uzaktayım" diye sözlerine devam etti.