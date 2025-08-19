Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medyada ''Jrokez'' adıyla tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos akşamı Ankara'da 12. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç isim bugün, öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.
Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bulunan Admira Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dalgakıran, akşam saatlerinde evinin 12. katındaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Fenerbahçe bayrağının sarılı olduğu Oğuzhan Dalgakıran’ın tabutunun başında gözyaşı döken Mehmet Dalgakıran, zaman zaman oğlu ile arasında geçen diyalogları dile getirdi. Namazın ardından sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın cenazesi, Akbelen Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
CENAZEDE FİDAN DETAYI
Cenaze töreninde katılımcıların yakalarına takılan fotoğrafların arkasına QR kod eklendi. Bu kodlar aracılığıyla fidan bağışı yapılabilmesi sağlandı. Uygulama, genç yaşta yaşamını yitiren Dalgakıran'ın anısını yaşatmaya yönelik anlamlı bir girişim olarak dikkat çekti.
SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI
Dalgakıran olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.