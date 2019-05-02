Josef Sural'ın eşinden yürek burkan paylaşım
Kayserispor maçının ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor'un Çek golcüsü Josef Sural eşi Denisa'nın paylaşımı yürekleri dağladı.
Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkinde kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
''Bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum'': Josef Sural'ın eşi Denisa, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Denisa, eşi Josef Sural'ı kaybetmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda "Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözün "Beni beklemeyin, seni seviyorum" oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Sevgi dolu bir eş, baba ve arkadaş. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın. Dünyadaki en iyi baba sensin, bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum, iki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi..." ifadelerini kullandı.
''Çünkü hiç kimse onu senin sevdiğin gibi sevemeyecek'': Sözlerine devam eden Denisa, "Melissa sadece 3 aylık ama onu nasıl sevdiğini biliyorum, çünkü o senindi. Ona her zaman ne kadar harika bir baba olduğunu hatırlatacağız. Vaneska için ise seni kaybetmek çok kötü bir durum. Çünkü hiç kimse onu senin sevdiğin gibi sevemeyecek." dedi.
"Hayat bir daha asla aynı olmayacak'': Denisa ayrıca "Hayat bir daha asla aynı olmayacak, her an öleceğimi hissediyorum sonra bunu yapmamam gerektiğini biliyorum çünkü sen de mutsuz olursun. Bu trajik kaderle savaşmalıyız.