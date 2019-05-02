Josef Sural'ın eşinden yürek burkan paylaşım

''Bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum'': Josef Sural'ın eşi Denisa, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Denisa, eşi Josef Sural'ı kaybetmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda "Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözün "Beni beklemeyin, seni seviyorum" oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Sevgi dolu bir eş, baba ve arkadaş. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın. Dünyadaki en iyi baba sensin, bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum, iki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi..." ifadelerini kullandı.