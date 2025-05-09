Jose Mourinho'ya 36 milyon euro veren takım 2. Lig ekibi çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'ya 36 milyon euroluk teklif geldiğini açıklamıştı. Portekizli teknik adama teklif yapan kulüp ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında Jose Mourinho'nun kendisine gelen 36 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıklamıştı. Portekizli teknik adama teklif yapan kulüp ortaya çıktı.
SUUDİ ARABİSTAN'IN 2. LİG TAKIMI TEKLİF YAPTI!
Sabah'ta yer alan habere göre, astronomik teklifi yapan kulüp Suudi Arabistan 2. Ligi'nde mücadele eden Neom SC. 2. Lig'i lider bitiren Neom SC, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
ALİ KOÇ, MOURİNHO'NUN GELECEĞİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Ali Koç, Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tango iki kişiyle yapılır. Eğer Jose Mourinho gitmek isterse şartlar belli.
Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi bazı maddeler var. Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, eşimi ve çocuğumu tanıyor. Sürekli yemek yiyoruz.