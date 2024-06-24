Jose Mourinho’nun takımında onlara yer yok! Fenerbahçe’de 5 yabancı futbolcunun bileti kesildi

Sonrasında İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek. Burada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak. Ertan Süzgün’ün haberine göre Fenerbahçe’de yeni sezon için hazırlıklar başlarken kadro yapılanması kapsamında 5 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.



