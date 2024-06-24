Jose Mourinho’nun takımında onlara yer yok! Fenerbahçe’de 5 yabancı futbolcunun bileti kesildi
Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı düşünüyor.
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi futbolcular Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplandı. Sağlık kontrolleri sonrası sarı-laciverti takım teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.
Sağlık kontrolleri tamamlanan takım, 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek.
tv100'de yer alan habere göre Sarı-lacivertliler 29 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sonrasında İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek. Burada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak. Ertan Süzgün’ün haberine göre Fenerbahçe’de yeni sezon için hazırlıklar başlarken kadro yapılanması kapsamında 5 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.