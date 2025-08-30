Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de, beklenen ayrılık resmiyet kazandı.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla yollarını ayrılmasının ardından akıllara ilk gelen detaylardan biri de Portekizli hocanın tazminatı oldu.
AYRILIK GERÇEKLEŞTİ: NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?
Öyle ki Mourinho, çalıştırdığı takımlarda kovulduktan sonra aldığı yüksek tazminatlarla dünya futbolunda öne çıkmış bir isim.
Peki, Mourinho geçmişte hangi kulüpten ne kadar tazminat aldı?
Mourinho bugüne kadar çalıştığı kulüplerden toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı.
Türk Lirası karşılığı ise tam 3.794 milyar TL!
İŞTE MOURINHO'NUN ŞU ANA KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR
Chelsea (2007):
Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.
Real Madrid (2013):
İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.