Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

AYRILIK GERÇEKLEŞTİ: NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Öyle ki Mourinho, çalıştırdığı takımlarda kovulduktan sonra aldığı yüksek tazminatlarla dünya futbolunda öne çıkmış bir isim.

Peki, Mourinho geçmişte hangi kulüpten ne kadar tazminat aldı?

Mourinho bugüne kadar çalıştığı kulüplerden toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Türk Lirası karşılığı ise tam 3.794 milyar TL!