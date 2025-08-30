BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39

Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

|
Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de, beklenen ayrılık resmiyet kazandı.

Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı - Resim: 1

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla yollarını ayrılmasının ardından akıllara ilk gelen detaylardan biri de Portekizli hocanın tazminatı oldu.

19
Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı - Resim: 2

AYRILIK GERÇEKLEŞTİ: NE KADAR TAZMİNAT ALACAK? 

 Öyle ki Mourinho, çalıştırdığı takımlarda kovulduktan sonra aldığı yüksek tazminatlarla dünya futbolunda öne çıkmış bir isim.

 Peki, Mourinho geçmişte hangi kulüpten ne kadar tazminat aldı?

 Mourinho bugüne kadar çalıştığı kulüplerden toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı.

 Türk Lirası karşılığı ise tam 3.794 milyar TL!

29
Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı - Resim: 3

İŞTE MOURINHO'NUN ŞU ANA KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR 

Chelsea (2007):

 Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

39
Jose Mourinho’nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı - Resim: 4

Real Madrid (2013):

 

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

49