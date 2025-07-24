Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! Taraftar ikiye bölündü: Gerçekçi olmalıyız...
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Fenerbahçe mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonrası açıklamaları olay oldu.
2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti.
Maçın 9. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 16. dakikada Sebastian Szymanski’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona ererken, Fenerbahçe’nin özellikle ön alandaki yoğun presi göz doldurdu.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Kolombiyalı santrfor, 77. dakikada skoru 3-0’a taşırken, 88. dakikada bir gol daha atarak maçın sonucunu 4-0 olarak belirledi.
Mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Maçın ardından Jose Mourinho, İspanyol basınına demeç verdi. Portekizli teknik adam, Rayo Vallecano muhabiri Jorge Moran’ın sorularını yanıtladı.