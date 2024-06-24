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Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...

Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

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Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...

Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

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Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk idmanına bugün saat 17.00'de çıkacak. Mourinho'nun takımın başında çıkacağı ilk antrenmanda basın mensuplarının görüntü almasına izin verileceği belirtildi.

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Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...
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