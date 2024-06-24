Jose Mourinho ve futbolcular çiçeklerle karşılandı! Sezonun ilk idmanı, Fenerbahçe kafilesi Düzce'de...
Anadolu Ajansı
|
Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.
116
Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.
216
Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk idmanına bugün saat 17.00'de çıkacak. Mourinho'nun takımın başında çıkacağı ilk antrenmanda basın mensuplarının görüntü almasına izin verileceği belirtildi.
316
416