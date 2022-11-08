Jorge Jesus'un tepkisi Portekiz basınına damga vurdu! "Cesur bir uyarıda bulundu, liderliğini pekiştirdi"
Süper Lig'in 13.haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe sahada uzun bir süre 10 kişi kalmasına rağmen penaltıdan bulduğu gol ile rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Mücadelenin 48. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören yıldız futbolcusu Batshuayi'ye verdiği 'kafanı kullan' dercesine tepki sosyal medyada olay olmuştu. Ve son olarak 84.dakikada oyuna giren İsmail Yüksek'in Jesus'un sert uyarılarına maruz kalması Portekiz basınında geniş yer buldu.
Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Portekiz basını da Fenerbahçe ve Jorge Jesus'a yer verdi.
Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola galibiyeti ''Fenerbahçe liderliği pekiştirdi'' ifadeleri ile duyurdu. Gazetede, ''Jorge Jesus liderliğindeki takım şimdi Türkiye Süper Ligi'nde daha rahat, Başakşehir ve Galatasaray'dan beş puan fazlayla lider durumda'' ifadelerini kullandı.
Yine Portekiz'in önemli gazetelerinden O Jogo da, ''Fenerbahçe, 13. hafta sonunda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Futbol Ligi liderliğini pekiştirdi'' dedi.
Jorge Jesus'un tüm müsabakalarda kaybetmeden üst üste 14. maçı olduğunu vurgulayan O Jogo, ligde de 58 maçtır kaybetmediğini belirtti.