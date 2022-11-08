Jorge Jesus'un tepkisi Portekiz basınına damga vurdu! "Cesur bir uyarıda bulundu, liderliğini pekiştirdi"

Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola galibiyeti ''Fenerbahçe liderliği pekiştirdi'' ifadeleri ile duyurdu. Gazetede, ''Jorge Jesus liderliğindeki takım şimdi Türkiye Süper Ligi'nde daha rahat, Başakşehir ve Galatasaray'dan beş puan fazlayla lider durumda'' ifadelerini kullandı.